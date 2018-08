Hannover

Einen Motorroller haben unbekannte Täter am Sonntagmorgen, gegen 8 Uhr, in der Gartenkolonie am Hoppelweg (Sahlkamp) angezündet. Sie hatten den Roller zuvor in der Nacht zum Samstag an der Kleefelder Sievertstraße gestohlen. Über die Gründe für die Tat rätselt die Polizei und bittet Zeugen um Hinweise.

Informiert wurden Polizei und Feuerwehr zunächst von einem 63 Jahre alten Laubenbesitzer. Er hatte am Sonntagmorgen einen lauten Knall gehört und – als er der Sache auf den Grund gehen wollte – den brennenden Motorroller entdeckt.

Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen, der Roller brannte dennoch weitestgehend aus.

Inzwischen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Sie geht davon aus, dass das Krad vorsätzlich in Brand gesetzt worden ist. Die weiteren Überprüfungen ergaben, dass die 28-jährige Besitzerin den Roller am frühen Samstagmorgen, gegen 3.30 Uhr, bei der Polizei als gestohlen gemeldet hatte.

Hinweise zum Diebstahl und zum Anzünden des Motorrollers nimmt die Polizei unter 0511 / 109 32 17 oder 0511 / 109 55 55 entgegen.

Von Simon Polreich