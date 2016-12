Hannover

Guten Morgen, Hannover - der heutige Tag steht unter dem Zeichen von Star Wars und Naddel.

Hannover. Der Tag startet relativ mild, 5 bis 6 Grad, ab morgen kann es aber wieder frieren. Der Verkehr läuft derzeit halbwegs rund, vorsicht: Geblitzt wird unter anderem in Gehrden.

Erstmals in der Geschichte Niedersachsens will der Landtag heute einen Haushalt ohne neue Kredite verabschieden. In dem Doppelhaushalt sind für 2017 Ausgaben von 30,4 Milliarden Euro und für 2018 von knapp 31 Milliarden Euro vorgesehen. In beiden Jahren sollen keine neuen Schulden gemacht werden. Das Land sitzt aber noch auf einem Schuldenberg von rund 58 Milliarden Euro, der Schritt für Schritt abgetragen werden muss.

Star Wars ist zurück: Der Kinostart von "Rogue One" hat schon zu Mitternacht Fans in Hannover begeistert, im Astor gab es die erste Aufführung. Viele kamen sogar verkleidet. Der Film ist kein regulärer Teil der Reihe, er behandelt die Zeit zwischen "Episode III - Die Rache der Sith" und "Episode IV - Eine neue Hoffnung". Wer heute Abend also noch nichts vorhat: Angucken! Denn der Star-Wars-Fanclub "The Northern Outpost" hat sich für 18.30 Uhr im Astor angekündigt, könnte spaßig werden.

Alternativ locken heute Abend die "Night of the Proms" mit Staraufgebot in die TUI-Arena, allerdings gibt es dafür längst keine Karten mehr.

Worüber diskutieren unsere Leser? Der Bericht über die (fehlende) Sicherheit am Raschplatz sorgt für Debatten, aber lesen Sie selbst:

Und wo Sie schon beim Lesen sind: Lesenswert ist auch der erste Teil unseres großen Jahresrückblicks, der ab heute in der NP erscheint - mit einem Interview mit Handball-Europameister Kai Häfner. Ebenso der Exklusivbericht der NP, wonach der Deutsche Richterbund Vollverschleierung verhindern will.

Zudem sorgt heute eine RTL-Sendung für Diskussionen in den Büros: Schuldnerberater Peter Zwegat bei "Naddel",eine Irrfahrt zwischen Hartz IV, Reeperbahn und Krümls Stadl auf Mallorca. Hier gehts zu unserer Nachbetrachtung.