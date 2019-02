LANGENHAGEN

Eine vermeintliche Unfallbagatelle führte für einen 70 Jahre alten Autofahrer zum Verlust seines Führerscheins – wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Wie die Polizei mitteilte, war der Senior in einer Tiefgarage am Fuhlsbütteler Weg in Langenhagen gegen einen Betonpfeiler gefahren und hatte danach die Polizei verständigt, um den Unfall aufnehmen zu lassen. Während der Gespräche mit den Polizisten fiel den Beamten dann Atemalkohol beim Rentner auf, ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,56 Promille. Ungewöhnlich die Uhrzeit der Trunkenheitsfahrt: Montagmorgen nach 9 Uhr. Den Führerschein des 70-Jährigen stellte die Polizei sicher.

Von Andreas Voigt