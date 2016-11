live

Ein tragischer Unfall und die Aussicht auf Schnee: So startet die neue Woche in Hannover

Hannover. Guten Morgen, Hannover! Es gab mal wieder ein Zwischenfall auf der A2, ein Lastwagen hat bei Lehrte-Ost in Fahrtrichtung Hannover seine Ladung verloren. Mehrere Kilometer Stau. Dafür ist die Schnellwegbrücke über der Hildesheimer Straße wieder freigegeben.

Der Sonntag ging leider tragisch zu Ende, ein Streifenwagen rammte in Hannover eine Pizzabotin. Die Frau starb am späten Abend im Krankenhaus. Lesen Sie hier den Bericht nach.

Was beschäftigt uns heute? Das Derby vom Sonntag dürfte heute in den Büros dieser Stadt DAS Thema sein - wir empfehlen zur Lektüre das Interview mit dem Torschützen Karaman sowie das Minutenprotokoll des gestrigen Tages. Auch auf unserer Facebook-Seite wird das Spiel heiß debattiert:

In Kürze startet außerdem ein Prozes in einem dramatischen Fall: Ein 24-Jähriger starb nach einer Prügelei auf einem Parkplatz in Seelze. Er hatte versucht, den Streit zweier Männer zu beenden. Fast zwei Jahre nach dem gewaltsamen Tod des 24-Jährigen muss sich nun ein 49-Jähriger wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten.

Spannende Frage: Gibt es in dieser Woche wirklich den ersten Schnee? Lest, was unsere Wetterexperten dazu bei Twitter schreiben:

Heute in #Hannover grau und trüb. Morgen kälter und zeitweise Schnee möglich. Details in der SuperHD-Vorhersage: https://t.co/8zbwLszY9l /TS — NP-Wetter (@NPWetter) 7. November 2016

