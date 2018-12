HANNOVER

In dem spektakulären Mordprozess gegen Jan M. (18) wurde die Öffentlichkeit komplett von der Verhandlung ausgeschlossen. Richter Stefan Lücke begründete die Entscheidung: „Der Angeklagte leidet unter einer Persönlichkeitsstörung. Er ist depressiv und hat Suizid-Gedanken.“ Auf Grund des starken öffentlichen Interesses sei eine weitere Destabilisierung der labilen Persönlichkeit zu erwarten, so der Vorsitzende Richter der 1. Großen Jugendkammer am Landgericht.

Am 24. Juni 2018 hatte der junge Mann um 7.20 Uhr in der Fußgängerzone (Bahnhofsstraße) einen 82-jährigen Mann überfahren. Er war auf der Flucht vor der Polizei. Denn der silberne Mercedes hatte der Angeklagte gestohlen, um mit einer Bekannten (17) nach einer durchzechten Nacht eine Spritztour zu machen. Jan M. muss sich also auch noch wegen Auto-Diebstahls, Unfallflucht und Fahren ohne Führerscheins verantworten. Am schwersten wiegt aber der Mordvorwurf. Wird er nach Jugendstrafrecht verurteilt, drohen ihm bis zu zehn Jahren Gefängnis. Im Erwachsenen-Strafrecht könnte die Strafe bei einer Verurteilung wegen Mordes nur „lebenslänglich“ lauten. Er habe getötet, um sich der Strafverfolgung zu entziehen, ist der Staatsanwalt überzeugt. Niedere Beweggründe lautet das Mordmerkmal.

Anwalt Dirk Schoenian hatte den Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit gestellt. Sollte der junge Mann nach Jugendstrafrecht verurteilt werden (bis zum 21. Lebensjahr möglich), steht der Erziehungsgedanke im Vordergrund. Und eine zu große Öffentlichkeit würde den erzieherischen Gedanken zuwider laufen, erklärte Richter Lücke.

Jan M. ist bislang nicht vorbestraft. Offenkundig ist er in Panik geraten, als ihn die Polizei in der Schmiedestraße stoppen wollte. Er flüchtete. Die Streife verfolgte ihn mit Blaulicht. Der Angeklagte raste am Kröpcke vorbei, über die Bahnhofsstraße, wo der obdachlose Mann sein Leben verlor. An der Kreuzung Marienstraße/Berliner Allee fuhr der Angeklagte den Wagen gegen einen Ampelmasten und floh zu Fuß weiter. Die Beifahrerin blieb weinend zurück. Später stellte sich Jan M. bei der Polizei. Insofern ist auch unklar, inwieweit Alkohol und Drogen zum Tatzeitpunkt eine Rolle spielten. Nach NP-Informationen soll der Angeklagte aus sozial prekären Verhältnissen stammen.

Von Thomas Nagel