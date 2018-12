HANNOVER

Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Hannover hat Ronald B. (24) wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von 14 Jahren verurteilt, eine anschließende Sicherheitsverwahrung wird nicht ausgeschlossen. Das Gericht hatte am Mittwoch keinen Zweifeln an der Schuld des Täters. Schwierig war die rechtliche Einordnung der Tat. Vor den Plädoyers hatte Richter Wolfgang Rosenbusch noch einen rechtlichen Hinweis gegeben, dass es sich auch um Totschlag handeln könnte.

Der junge Mann stand wegen Mordes vor Gericht. Er soll am 17. Juni 2018 in Barsinghausen eine Schülerin (16) brutal erschlagen haben. Ronald B. schwieg zu dem Vorwurf. Er hatte das Opfer erst kurz vor der Tat kennengelernt. Nachts hatte er sie vom Bahnhof nach Hause begleitet. Für die Tat gibt es keine Zeugen. An seiner Schuld gab es keine Zweifel: Es fand sich seine DNA an der Tatwaffe und an der Kleidung des Opfers. Auch Blutspritzer der Schülerin befanden sich an seiner Hose.

Von Thomas Nagel