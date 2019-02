HANNOVER

Eigentlich ging es um Mobbing. Doch bevor die Vorwürfe von Zugbegleiter Ismail Akpinar (34) auf den Tisch kamen, einigten sich Kläger und Deutsche Bahn. Akpinar wird fristgerecht gekündigt, bekommt ein gutes Arbeitszeugnis und 14 500 Euro Abfindung. Anwalt Michael Falke hatte für seinen Mandanten die Bahn auf 8000 Euro Entschädigung wegen Mobbings verklagt.

Seit 2011 arbeitete der Kläger für die Bahn. 2014 habe das Mobbing angefangen, sagt er. Er sei von Vorgesetzten als „türkische Prinzessin“ bezeichnet worden. Seine Erkrankung (entzündete Stimmbänder) seien ins Lächerliche gezogen worden, behauptete Akpinar. So habe ihm ein Vorgesetzter geraten, die Kunden doch Kärtchen entgegen zu halten, wenn er nicht reden könne. Akpinar macht die Klimaanlage in den Zügen für sein Leiden verantwortlich. Seit März 2017 ist der Kläger krank. Die Arbeitsverhältnisse hätten ihn psychisch so belastet, dass er in Therapie musste. Die Gründe für die empfundenen Demütigungen kennt der Kläger auch nicht. Er vermutet Neid als Motiv. Der Vertreter der Bahn bestritt die Vorwürfe.

Deshalb hatte die Richterin Zeugen geladen, die aber dann nicht gehört wurden. Sie regte vor der Beweisaufnahme an, sich doch zu vergleichen. Weil er nach einer solchen Verhandlung, das Arbeitsverhältnis sicher noch stärker zerrüttet sei.

Die Lösung könnte in einer Versetzung bestehen oder in einer Auflösung des Arbeitsverhältnisses. „Der Arbeitgeber hat bislang eine Versetzung abgelehnt“, so Anwalt Falke. Im Arbeitsgericht zeigte sich die Bahn am Donnerstag kompromissbereiter. Es gebe Möglichkeiten über interne Abteilungen, einen neuen Arbeitsplatz zu finden.

Doch Ismail Akpinar hatte das Vertrauen in seinen Arbeitgeber verloren. Nach längeren Verhandlungen einigte man sich auf die fristgerechte Kündigung samt Abfindung.

Von Thomas Nagel