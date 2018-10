Die Hindenburgstraße wird umbenannt: Dafür hat sich die Mehrheit im Bezirksrat Mitte am Montag erneut ausgesprochen. Unklar ist aber, wer bei der Suche nach einem neuen Namen mitreden darf. Die SPD will das ganze Zooviertel beteiligen. Die CDU bezweifelt, dass das so beschlossen wurde.