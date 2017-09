Mittwoch: Das passiert heute

Tagesvorschau

Es ist Mittwoch: Die Hälfte der Woche ist schon fast wieder geschafft. Und das ist in Hannover los.

Hannover. Im Amtsgericht beginnt der Prozess gegen zwei Brüder, die im März 2016 mit einem Lamborghini durch die Innenstadt von Hannover gerast waren. Eine Fahhradfahrerin wurde verletzt und drei Autos beschädigt.

Verdi demonsteiert gegen die geplante Teilschließung des Standorts von ING-DiBA.

Im Wettbewerb „GartenLust“ wird heute die Entscheidung fallen. Verschiedenste Garten-Typen, wie zum Beispiel Firmengärten, Vorgärten und Seniorenanlagen konnten mitmachen. Das Thema in diesem Jahr lautete „Gartennischen“.

Wetter

Heute morgen ist es mit 12 Grad regnerisch und ungemütlich. Am Nachmittag wird es trockener bei maximal 19 Grad.

Blitzer

Geblitzt wird heute an der B 443 im Bereich Laatzen, der B 6 in Hannover und in Burgwedel.