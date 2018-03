Mitarbeiter vertreibt Tankstellen-Räuber mit Pfefferspray

Überfall in Hannover

Ein mutiger Tankstellen-Mitarbeiter hat am Sonntagmorgen einen Räuber in die Flucht geschlagen. Der 20-jährige Angestellte sprühte dem bislang unbekannten Mann Pfefferspray ins Gesicht. Der mit einem Messer bewaffnete Täter flüchtete daraufhin.

Hannover. Am Sonntagmorgen hat ein Angestellter einer Tankstelle an der Melanchtonstraße in Vahrenwald erfolgreich einen Räuber in die Flucht geschlagen. Der Täter flüchtete nach Angabe der Polizei ohne Beute.

Laut den bisherigen Ermittlungen versuchte der unbekannte Mann gegen 7.15 Uhr, die Tankstelle zu überfallen. Dabei trug er einen Schal oder den Rollkragen seines Pullovers vor dem Gesicht. Er bedrohte den 20-jährigen Angestellten mit einem Messer und forderte Geld.

Polizei-Suche erfolglos

Der Tankstellen-Mitarbeiter griff daraufhin zum Pfefferspray, sprühte es dem Räuber ins Gesicht und flüchtete aus dem Verkaufsraum. Der Unbekannte ergriff ebenfalls die Flucht und lief in Richtung der Omptedastraße. Die Polizei fahndete kurze Zeit später mit einem Hubschrauber nach dem Mann. Die Suche verlief jedoch erfolglos.

Der Gesuchte ist etwa 1,70 Meter groß, 30 bis 35 Jahre alt und schlank. Er hat kurze, dunkle Haare und spricht englisch sowie deutsch. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Bomberjacke, eine blaue Jeans sowie dunkle Schuhe. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109-5555 entgegen.

sp