Hannover

Es war ein ganz süßes Mitbringsel einer Freundin: Weiße und rosafarbene Primeln im Topf, den wiederum ein zartrosa Vlies umhüllte. Das Wetter war gnädig, das Geschenk zierte ab da den Balkon. Und zog modebewusste Flattermänner an.

Zunächst sah es so aus, als würden die Blaumeisen sich nur die nahe liegenden Körner aus dem Topf picken. Aber dann wurden es immer mehr, die sich zunächst Fasern und dann ganze Stücke Vlies mopsten. Um die Beute mit Sicherheit zum schicken Nestbau in irgendeiner dunklen Bruthöhle zu nutzen. Ein Dieb ist besonders eifrig dabei und lässt nicht mal von dem Stoff ab, wenn mensch mit Handykamera bewaffnet aufkreuzt. Was den Kollegen nach Sicht des Filmes schon zu der Frage animierte: „Und wenn es keine Mädchen werden?“

Nun wissen wir, dass die gemeine Blaumeise gendermäßig über den Menschen erhaben ist und ihr völlig wurscht ist, ob der Nachwuchs von hellblauem oder altrosa Vlies gewärmt wird. Was wir nicht wissen: Wo ist das rosa Nest? Wenn Sie zwischen Südstadt und List wohnen, dann schauen Sie doch mal nach. Wenn Sie den Luxusbau sehen, wissen Sie: Alles nur geklaut!

Von Petra Rückerl