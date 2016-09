STARKE FRAUEN BEI DEN UN:

Menschenrechtlerin Düzen Tekkal

(links) stellt Amal Clooney das

geistige Oberhaupt der Jesiden,

Baba Sheikh, in New York vor.© privat

Menschen

Mit Frau Clooney gegen den IS

Die Menschenrechtsaktivisten und Journalistin Düzen Tekkal, aufgewachsen in Hannover-Linden, verfolgte bei den Vereinten Nationen in New York die Ernennung von Nadia Murad zur Sonderbotschafterin der UN. „Es ist das erste Mal seit Bestehen des Jesidentums, dass wir gehört werden“, sagte Tekkal. In New York traf sie auch Amal Clooney, Gattin von Hollywood-Star George Clooney – und Juristin auf dem Gebiet von Menschenrechten.