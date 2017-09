Mit Dirndl oder ohne: Oktoberfest in Hannover startet

Tradition

Der Preis für die Maß beginnt bei 9,50 Euro. Ein Event-Tower mit 30 Meter Höhe garantiert grandiosen Blick. Start ist am Donnerstag.

Hannover. Am Donnerstag um 14 Uhr steigt auf dem Schützenplatz das Oktoberfest. Wer im Dirndl oder in Krachledernen kommt, kann einen Preis gewinnen. Gaudi ist auch allen anderen garantiert: Mit 32 Fahrgeschäften und 70 Zelten und Imbissbetrieben.

Spektakulär soll der Besuch des Event-Towers sein, 30 Meter hoch und neun Stockwerke umfassend. Oben angekommen, kann man Kaffee trinken, Kuchen essen und einen grandiosen Blick genießen. „Viele Städte reißen sich um diesen Betrieb“, erzählt Schausteller Harald Müller. Man sei froh, den Kollegen für den Standort Hannover begeistert zu haben.

Wahrscheinlich ist die Botschaft bei ihm angekommen: „Wir können uns mit München messen.“ Das Oktoberfest hier sei zwar kleiner, aber zeige ebenso viel Eventcharakter – und das deutlich günstiger. Die Maß, in München für 11,60 Euro ausgeschenkt, kostet auf dem Platz 9,50 Euro, in den Zelten ein bisschen mehr. Am Familientag mittwochs bieten die Fahrgeschäfte bis zu 50 Prozent Rabatt, und auch die Preise fürs Essen und Trinken sind gesenkt.

Als Höhepunkt werten die Schausteller zudem einen Live-Boxring. Für einen Eintrittspreis von acht Euro kann jeder vier Kämpfe erleben – oder selber antreten und Geld gewinnen. Allerdings sollte er wissen, dass Profis der polnischen Bundesliga im Ring stehen. Anfänger müssen sich zwei Mal eine Minuten lang gegen sie behaupten.

Freitags jeweils ab 21.45 Uhr ist Zeit für die Feuerwerke. Zum Programm gehören außerdem ein Erntedank-Gottesdienst (am 1. Oktober um 10.30 Uhr im „Alten Landhaus“), ein Laternenumzug (am 6. Oktober ab 18.30 Uhr, Treffpunkt Gildetor) sowie eine Ferienrallye (vom 2. bis 6. Oktober). Die Gewinnerin des Dirndl-Wettbewerbs wird am 30. September in der Festhalle Marris gekürt; Beginn 19.30 Uhr.

Von Vera König