Hannover

Im Jahr 1911 endete die kaiserliche Herrschaft in China, Polarforscher Roald Amundsen erreichte als Erster den Südpol und in München wurde der weltweit erste Fernsehapparat ausgestellt. Am 15. Januar kam im schlesischen Breslau Erna Brosig auf die Welt. Seit gestern ist die 108-Jährige die älteste Frau Hannovers – und bekam nicht nur Besuch von Oberbürgermeister Stefan Schostok, sondern auch Glückwunschbriefe vom Bundes- und Ministerpräsidenten.

Dabei war dem Geburtstagskind, das vier Enkel und sechs Urenkel hat, der Wirbel um seine Person überhaupt nicht recht. „Es muss doch nicht jeder wissen, wie alt ich schon bin“, sagte Brosig kokett. Sohn Peter (74) und Schwiegertochter Annegret (69) sahen das anders, beide erfuhren erst beim Telefonat mit der Stadt, dass Mutter Erna nun Hannovers älteste Bürgerin ist. „Das ist schon was Besonderes“, meinen sie. Besonders ist auch das: Trotz ihrer 108 Lebensjahre wohnt Erna Brosig noch immer in ihrer eigenen Wohnung in Ricklingen. Sohn Peter, sein älterer Bruder verstarb vor mehr als zehn Jahren, ein Ereignis, das die Mutter hart traf, sieht täglich nach dem Rechten, ebenso ein Pflegedienst. Schon seit den 1980er Jahren lebt die alte Dame in dem gepflegten Hochhausblock.

Mit 28 machte sie den Führerschein – damals eine Seltenheit

Dabei begann ihre Geschichte zunächst in Breslau. Von dort wurde sie mit ihrer Familie, sie war das drittälteste von vier Geschwistern, während des Krieges vertrieben. Die Flucht ging über Dresden, wo sie „das Bomben-Inferno“ erlebten, und Bayern und endete schließlich in Münster. Dort blieben sie 20 Jahre lang. Ein Berufswechsel des Mannes brachte die Familie nach Hannover. 1977 verstarb ihr Mann. Sie selbst blieb immer ohne einen Beruf, arbeitete in der Nachkriegszeit jedoch in einer englischen Kaserne als Näherin. Dafür machte sie mit 28 Jahren ihren Führerschein, eine Besonderheit für die damalige Zeit.

Erna Brosig in jungen Jahren. Quelle: Christian Behrens

Doch für einige Jahre kehrte sie „ihrem Ricklingen“ auch den Rücken, erzählt Enkelsohn Dirk (45): „Als meine Oma 100 Jahre war, ist sie in ein betreutes Wohnen nach Seelze gezogen. Fünf Jahre lang hat sie dort gelebt, aber das war überhaupt nichts für sie.“ Damals, mit 100 Jahren, wurde auch die erste Pflegestufe bewilligt, zwei Jahre zuvor war die noch abgelehnt worden. „Da war meine Oma noch ein echter Jungbrunnen“, erinnert sich der Enkel. Seitdem lebt Brosig wieder in ihrer eigenen Wohnung. „Die ist für mich der schönste Ort in Hannover“, sagt sie. Hier genießt sie „die tolle Aussicht und die Ruhe“. Wenn es nach ihr geht, möchte sie hier auch sterben.

Im Pflegeheim hat es Erna Brosig nicht gefallen

Dafür hat Erna Brosig längst vorgesorgt. Schwiegertochter Annegret verrät: „Schon seit 40 Jahren hat sie auf dem Friedhof gegenüber eine Grabstelle. Alles lange bezahlt. Das ist einfach typisch für meine Schwiegermutter, sie hat ihre Sachen eigentlich immer alleine geregelt. Und macht das auch heute noch so gut es eben geht. Das Einkaufen ist so eine Sache, die sie sich nicht nehmen lassen will.“ Auch das Kochen. „Noch immer macht sie selber Rotkohl, das würde es bei ihr nie aus dem Glas geben“, sagt die Schwiegertochter. Nur hören und sehen fallen Erna Brosig immer schwerer. Im letzten Jahr brach sie sich den Oberschenkelhals. „Und musste zum ersten Mal operiert werden“, erzählt Dirk Brosig. Fast wäre ihr sogar das Bein amputiert worden.

Ein Rezept für ihr hohes Alter hat Erna Brosig nicht, sagt aber: „Früher gab es halt nicht jeden Tag Braten, dafür viel Gemüse aus dem Garten.“ Enkelsohn Dirk ergänzt: „Sie raucht nicht, hat bis vor einiger Zeit gelegentlich ein kleines Bier getrunken und isst zum Frühstück Haferflocken mit Leinsamen. Das scheint gut zu wirken.“

Von Britta Lüers