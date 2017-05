DISKUSSION: Stephan Weil (Mitte) und Prof. Ulrike Guérot (links auf dem Podium) stellen sich im Sparkassen-Forum den Fragen der 170 Schüler.

© Foto: Behrens

60 Jahre Europäische Union

Ministerpräsident Weil stellt sich Fragen von 170 Schülern

Europa – was heißt das eigentlich? Was bedeutet Europa heute den Jugendlichen? Eine Frage, die 60 Jahre nach Abschluss der Römischen Verträge, der Grundlage der heutigen EU, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil mit Schülern in Hannover diskutierte.