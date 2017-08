MILLIONENSCHADEN: Ausgebrannte Autowerkstatt.© Elsner

Brandstiftung?

Millionenschaden nach Feuer in Autowerkstatt

Die Flammen haben nicht viel übrig gelassen: Die Autowerkstatt in Ahlem, in der in der Nacht zu Sonntag ein Feuer ausgebrochen war (NP berichtete), liegt in Schutt und Asche – und damit die Existenz des Inhabers (47): „Ich weiß nicht, wie es weitergeht.“