Landgericht

Millionenklage gegen die MHH

Lisa Helms (Name geändert) kam mit einem schweren Hirnschaden in der MHH zur Welt. Das Gehirn hatte unter Sauerstoffmangel gelitten. Ein Ärztefehler? Selbst Gutachter sind in dieser Frage uneinig. Das Landgericht muss nun entscheiden. Gewinnt der Kläger, dann gehen die Kosten für Schmerzensgeld und lebenslange Pflege in die Millionen.