Hannover

„Ich glaube, es muss auf natürliche Weise passieren“, sagte Mike Shinoda vor ein paar Wochen in einem Interview auf die Frage, ob Linkin Park einen neuen Sänger suche. Seit Chester Benningtons Suizid im Jahr 2017 pausiert die Band, ersetzen wolle man Bennington niemals, sagte Shinoda: Zu stark war die Essenz der Band an Stimme, Charisma und Persönlichkeit ihres Leadsängers geknüpft. In der Swiss Life Hall singen die 2000 Besucher Chesters Gesangsparts aus „In The End“ – ganz natürlich, mit Shinoda am Keyboard, als Hommage und Gruß an Bennington.

„Post Traumatic“ heißen Album und Tour, in der Musik verarbeitete Shinoda die Trauer um Benningtons Tod, das Album ist ein Tagebuch einer radikal offenen Bewältigung.

Shinoda ist gerührt und bedankt sich bei den Fans

Eher minimalistisch in der Aufmachung (mit einer nur zweiköpfigen Band) ist das am Dienstag, „Hold It Together“ mit seinen tiefen Bässen erzählt von den Anfängen nach der Schockstarre, für selbstgebastelte Schilder der Fans bedankt sich Shinoda zwischen den Songs merklich gerührt.

Persönlich waren Linkin Park auch in Zeiten der großen Charterfolge, bei ihren Stadionkonzerten und auch jetzt, in der Pause, wo niemand recht weiß, wie und wann es weitergeht. Das liegt vor allem an Shinoda, der die Fans an seinem Prozess teilhaben lässt: In Berlin holte er einen Fan ans Klavier, in Bremen erzählte er, selbst am Keyboard, ausgiebig von seiner Freundschaft zu Bennington. Am Dienstag, vor „In The End“, spricht er auch über The Prodigy, deren Sänger Keith Flint erst Montag verstarb, als wichtigem Einfluss.

Shinoda : der Linkin-Park-Mann für Crossover

Seit Ende der Neunziger ist Shinoda präsent, als Produzent, Designer (das macht sich auch heute am Merch-Stand bemerkbar, an dem es ein Deutschland-Trikot-artiges Fanshirt zu kaufen gibt), Gitarrist und Frontmann: Neben Linkin Park gründete er das Hip Hop-Projekt Fort Minor, deren „Where’d You Go“ und „Welcome“ er am Dienstag spielt. Mit der Kombination aus Bars, Cuts, Scratches und Powerchord-Melodien mit Emo-Anleihen, wurde Linkin Park für kurze Zeit so etwas wie die größte Rockband der Welt (als Headliner zieren sie einige der heute präsenten Nullerjahre-Festivalshirts), später experimentierte Shinodas Truppe mit Electronica und landete zuverlässig Chart-Hits – bei diesem Konzert merkt man, für welchen Teil des Sounds Shinoda zuständig war: Die Crossover-Fans bekommen ein paar emotionale Linkin Park-Songs um die Ohren („Sorry For Now“, „When They Come For Me“) Shinodas Raps und dunkle Beats vom Album wird ebenfalls viel Platz gegeben – insgesamt eine spaßige Angelegenheit trotz des traurigen Anlasses.

Die finalen Klavierklänge von „In The End“ gehen letztlich im Jubel unter, ein Moment der gemeinsamen Bewältigung von Sänger und seinen Fans, aber nicht das letzte Wort an diesem Konzertabend: Harte Beats und Bässe leiten in die Zugaben über, für die Shinoda noch ein paar LP-Songs aufgespart hat. „Papercut“ bringt die Fans sogar zurück an die Anfänge von Linkin Park. Nur einer fehlt.

Von Lilean Buhl