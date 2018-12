Hannover

In der Nacht zu Dienstag hat ein Einbrecher versucht in die Wohnung eines 26-Jährigen in der Escherstraße (Mitte) einzubrechen. Der Mieter wurde allerdings wach und überraschte den Dieb, der ihn daraufhin zunächst bedrohte, dann aber doch flüchtete.

Polizeibeamte konnten den 28-Jährigen noch in der Nähe der Wohnung festnehmen. Er trug Diebesgut bei sich. Die Staatsanwaltschaft Hannover beantragte Untersuchungshaft, dem kam ein Richter am Dienstagnachmittag nach.

Von eva