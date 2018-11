Hannover

Das Konzert ist am 29. Oktober 2019. Beginn: 20 Uhr. Tickets kosten 72,55 Euro bis 293,35 Euro. Michael Bublé geht mit einem neuen Album namens "Love" auf Tour. Der Fanclub-Presale geht am morgigen Dienstag, 13. Novemberm, um 10 Uhr los. Der allgemeine Vorverkaufsstart ist am 16. November ab 10 Uhr.

Mit der Tour ist damit auch endgültig dementiert, Bublé würde sich nach der schweren Krankheit seines Sohnes aus dem Musikgeschäft zurückziehen.

Hier die Tourdaten im Überblick:

Di. 29.10.2019 Hannover TUI Arena

Mi. 30.10.2019 Berlin Mercedes-Benz Arena

Do. 31.10.2019 Hamburg Barclaycard Arena

Di. 05.11.2019 Köln LANXESS arena

Mi. 06.11.2019 Oberhausen König-Pilsener-Arena

Fr. 08.11.2019 Mannheim SAP Arena

Sa. 09.11.2019 Leipzig Arena

So. 10.11.2019 München Olympiahalle