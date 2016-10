© Julian Stratenschulte/dpa

Wirtschaft

Mexiko wird 2018 Partnerland der Hannover Messe

Mexiko wird 2018 das Partnerland der weltweit wichtigsten Industrieschau Hannover Messe. Das kündigte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Montag (Ortszeit) in Mexiko-Stadt an. Dort ist der Regierungschef derzeit mit einer Delegation auf Reisen. 2017 ist Polen das Partnerland.