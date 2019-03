Hannover

Die Polizei hat einen der beiden Messerstecher vom Opernplatz festgenommen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen Iraner (17). Am Freitagabend vergangener Woche sollen er und ein bislang unbekannter Komplize einen 18-jährigen Afghanen so schwer verletzt haben, dass er rund zwei Stunden später in einem Krankenhaus starb.

Bei der plötzlichen Messerattacke war auch ein Iraner (18) lebensgefährlich und zwei weitere Afghanen leicht verletzt worden. Der Iraner hat überlebt.

Der mutmaßliche Messerstecher wurde am Donnerstag festgenommen. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Er sitzt zurzeit in der Jugendanstalt Hameln. Nach NP-Informationen hatten die Angaben der Opfer und die Auswertung von Kamera-Aufzeichnungen die Polizei auf die Spur des 17-Jährigen gebracht. Er soll Flüchtling sein und in einem Stadtteil von Hannover gewohnt haben.

Das Motiv für die Bluttat könnte ein Streit verfeindeter Jugendbanden gewesen sein. Nach Angaben der Polizei soll es zwischen den Gruppen der Beteiligten bereits seit einem halben Jahr Auseinandersetzungen gegeben haben.

Von Britta Mahrholz