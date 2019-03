Hannover

Nach einer Messerattacke in Ricklingen ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Einen 17-Jähriger erlitt bei dem Angriff eines unbekannten Täters am vergangenen Freitag leichte Verletzungen.

Laut Aussage des Jugendlichen aus Burgdorf war er gegen 18 Uhr in Begleitung von zwei gleichaltrigen Freunden zu Fuß auf dem Ohedamm unterwegs. Anschließend ging das Trio in südlicher Richtung entlang der Ihme auf dem sogenannten Lorenbahnweg. In Höhe einer Bahnbrücke trafen die Jugendlichen auf den späteren Angreifer, der von zwei jungen Frauen begleitet wurde. Als das Trio die Gruppe passierte, beleidigte der Unbekannte die Jugendlichen zunächst. Im weiteren Verlauf verfolgte er den 17-Jährigen und griff ihn an. Unter anderem schlug er mit einem Gürtel auf sein Opfer ein und fügte ihm mit einem Messer oberflächliche Schnittverletzungen am Oberkörper sowie am rechten Unterarm zu. Dem 17-Jährigen gelang mit seinen Freunden die Flucht. In einem Krankenhaus ließ er seine Verletzungen versorgen.

Täter war auffällig gekleidet

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, die insbesondere Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, der sehr auffällige Kleidung trug. Der Gesuchte ist Anfang 20, etwa 1,80 Meter groß, von südländischer Erscheinung und hat eine schlanke bis sportliche Figur. Bekleidet war er mit einem beige-goldfarbenen Gucci Sakko, einer schwarzen Hose mit Camouflage-Gürtel sowie einem kariertem Gucci Basecap. Auffällig bei ihm ist eine getragene schmale Sportbrille, die wie eine Schwimmbrille aussieht. Zu seinen Begleiterinnen liegen derzeit keine Personenbeschreibungen vor. Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Ricklingen unter der Telefonnummer 0511/1093017 entgegen.

Von André Pichiri