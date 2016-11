Kriminalität

Nach der Messerattacke auf zwei junge Männer in Hannover fehlt von dem verdächtigen 15-Jährigen weiter jede Spur.

Hannover. Der mutmaßliche Täter war am Samstagabend in eine Schlägerei zwischen zwei Gruppen in der Hannoverschen Innenstadt verwickelt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei soll er mit dem Messer auf den Oberkörper eines 17-Jährigen eingestochen und diesen lebensgefährlich verletzt haben. Einen 16 Jahre alten Beteiligten habe der Jugendliche zudem leicht am Arm verletzt.

Die genauen Hintergründe der Schlägerei waren zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags gegen den Jugendlichen. "Den konkreten Ablauf müssen wir aber nun rekonstruieren", sagte ein Sprecher am Montag. "Es könnte ja auch sein, dass der 15-Jährige aus Notwehr zugestochen hat."

Das ältere Opfer war noch am Abend der Tat notoperiert worden. Sein Zustand sei weiterhin stabil. dpa