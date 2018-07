Hannover

Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte einen Untersuchungshaftbefehl beantragt. Ein Richter des Amtsgerichts Burgwedel gab dem am Donnerstag statt.

Die Beschuldigte soll ihren Lebensgefährten bei einem Streit in der gemeinsamen Wohnung in der Straße An der Riehe mit mehreren Messerstichen tödlich verletzt haben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat die 34-Jährige bisher in ihren Vernehmungen keine Aussagen gemacht. „Die Hintergründe müssen noch ermittelt werden“, sagte Erste Staatsanwältin Kathrin Söfker. Die mutmaßliche Täterin sei in der Vergangenheit bereits polizeilich aufgefallen, allerdings nicht wegen Gewaltdelikten. Zumindest in der Tatnacht soll sie sich aber sinngemäß etwa so geäußert haben: „Es gab Streit, dann war er tot, ich weiß nicht wie.“

Es gab öfter lautstarken Streit

Nach Aussagen mehrerer Anwohner sollen sich die 34-Jährige und ihr Freund öfter in der Wohnung im ersten Stock lautstark gestritten haben. Das Opfer soll zudem Rauschgift konsumiert haben und verhaltensauffällig gewesen sein. So habe der 39-Jährige kürzlich einen Kühlschrank und einen Fernseher aus einem Wohnungsfenster geworfen.

Laut Polizei war die 34-Jährige zum Tatzeitpunkt nicht alkoholisiert. Ob sie oder das Opfer in der Tatnacht Drogen genommen hatten, ist noch unklar.

Von Andreas Körlin