Hannover

Nach der Messer-Attacke am Donnerstagabend im Steintor (NP berichtete) hat sich der Gesundheitszustand des Opfers stabilisiert. Laut Polizeisprecherin Martina Stern handelt es sich bei dem Geschädigten um einen 22-jährigen Mann. Er hatte einen Messerstich in den Unterleib erlitten. Auf der Suche dem Täter steht ein 40-Jähriger im Fokus der Ermittlungen.

Tatort Steintorplatz am Donnerstag gegen 19.40 Uhr: Vor einer Shisha-Bar kam es zum Streit zwischen zwei Männern. Im Verlauf der Auseinandersetzung erlitt der 22-Jährige einen Messerstich in den Unterleib und sackte vor dem Lokal zusammen. Der Täter flüchtete in Richtung Goethestraße.

Unterdessen kümmerten sich Ersthelfer bis zum Eintreffen eines Rettungswagens um den 22-Jährigen. Er wurde schwer verletzt, Lebensgefahr habe laut Stern aber nicht bestanden. Der Mann wurde in Begleitung eines Notarztes in eine Klinik gebracht. Noch in der Nacht zu gestern wurde er operiert.

Warum der 22-Jährige und der Angreifer in Streit gerieten, ist bislang nicht geklärt. Drogen könnten dabei eine Rolle gespielt haben: Der Vorfall fand im Rauschgift-Milieu statt. Im Zuge ihrer Ermittlungen hat die Polizei einen 40-Jährgen ins Visier genommen.

Die Fahnder versuchen, das Geschehen am Steintorplatz nun mit Hilfe von Zeugen weiter aufzuklären. Personen, die Angaben zu der Messer-Attacke machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mitte unter der Telefonnummer 05 11/1 09 28 20 zu melden.

Von Britta Mahrholz