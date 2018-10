Hannover

Die Tat geschah am Sonntag, dem 7. Oktober 2018: Da hatte der Täter gegen 13.10 Uhr in der U-Bahn-Station (Richtung Wettbergen/Empelde) das Opfer mit einem Messer attackiert und schwer verletzt.

Ein Rettungswagen brachte den 25-Jährigen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der aus der Stadtbahnstation Kröpcke geflüchtete, mutmaßliche Täter konnte noch am selben Tag im Stadtteil Ricklingen festgenommen werden. Nachdem gegen den 35-Jährigen zwischenzeitlich wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt wurde, wird aktuell gegen ihn ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung geführt. Gegenwärtig ist er in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die die Geschehnisse in der Stadtbahnstation beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mitte (0511 109-2820) zu melden.

Von ots