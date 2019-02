Hannover

Es geht nicht nur um komplizierte Maschinen und irgendwelche mathematischen Formeln. Rund 600 Schüler aus der Region erfahren bei der Messe Check-Mint in der Hochschule Hannover bis Mittwoch auch, was niedliche Dinosaurier oder leckerer Kräuter-Frischkäse mit den naturwissenschaftlichen Fächern zu tun haben können. An rund 20 Ständen präsentieren sich Unternehmen und die Hochschule selbst. Dazu geben diverse Vorträge einen Einblick in die Vielseitigkeit und Möglichkeiten in den technischen Berufsfeldern und Studiengängen.

Aber zurück zu den Dinosauriern. Die kleinen, sensiblen Tierchen waren am ersten Tag die heimlichen Stars der Messe. Denn die Schüler konnten sie streicheln. „Über die Sensoren reagieren die Dinos auf die Streicheleinheiten und bewegen sich passend dazu“, erzählt Hochschul-Student Thorben Großestrangmann. Er kitzelt den Roboter-Dino unter dem Hals und sofort streckt er seinen Kopf nach oben und schließt seine Augen. Es sieht aus, als würde er das genießen. Mit den Dinos und einem Drohnen-Flugplatz wollen Großestrangmann und seine Kommilitonen die Schüler für ein Mint-Studiengang begeistern. Am besten noch an der Hochschule, dessen Projekthaus „Zukunft Mint“ und die Stiftung Niedersachsen-Metall zum zweiten Mal die Messe für die Neunt- bis Zwölftklässler ausrichtet.

Marian Weiner vom Musikzentrum zeigt Alina von der IGS Nienburg das Mischpult. Quelle: Frank Wilde

„Wir gehen auch auf die sogenannten Orchideen-Studiengänge ein“, erklärt Doris Schmidt, vom Zukunftslabor Mint. Dabei handelt es sich um die eher unbekannten und außergewöhnlichen Bereiche wie etwa die Studiengänge für Lebensmittelverpackung und Milchwirtschaft. „Sie sind beide technisch und naturwissenschaftlich sehr interessant. Und man hat gute Berufschancen“, erklärt Karin Lübbers von der Hochschule. Bei ihr kann der Frischkäse und ein Molke-Mango-Saft probiert werden.

Am Stand des Musikzentrums gibt es indes ordentlich auf die Ohren. Dort informieren Azubis und Mitarbeiter über die Ausbildungsberufe vom Veranstaltungskaufmann bis hin zum Tontechniker. „Man muss bei uns kein Instrument spielen können. Ein Ohr für Musik ist natürlich vorteilhaft“, erklärt Yanik Hugelt.

Am Stand der Milchwirtschaft können die Schüler Frischkäse testen. Quelle: Wilde

