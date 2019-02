Hannover

Noch ist es ein wenig hin, doch die Macher der alle zwei Jahre in Hannover stattfindenden Messe für die Holzbe- und -verarbeitung namens Ligna freuen sich schon mal über den Zuspruch: Wieder rund 1500 Aussteller, die zusammen 130 000 Quadratmeter Fläche gebucht haben (1000 Quadratmeter mehr als vor zwei Jahren). Sie sind überzeugt, dass vom 27. bis 31. Mai Hannover wieder der „globale Hotspot für die Branche“ sein wird und „die Innovationsschau der Branche“, wie Messe-Vorstand Andreas Gruchow sagt, „denn zahlreiche Aussteller richten ihre Entwicklungszyklen auf die Messe aus“.

Als die Herausforderung schlechthin wird der Druck zur Individualisierung genannt, der Serienfertigung und Massenware ablöse, dabei kurze Lieferzeiten fordere und rentabel sowie effizient sei.

Auf der Messe – zu der wieder über 90.000 Besucher erwartet werden – sollen etwa die neuesten Techniken und Maschinen gezeigt werden, die nötig sind, um Möbel noch individueller zu gestalten, ob nun industriell oder handwerklich gefertigt: Diese beiden grundsätzlichen Fertigungsarten seien inzwischen zusammengewachsen, erklärt Ligna-Sprecherin Anja Brokjans. Der große Hersteller etwa könne nun auch Einzelstücke anbieten, die „Losgröße 1“.

Digitalisierung auch beim Holz

„Der Hobel muss genauso gut beherrscht werden wie der Computer – das ist die Tischlerei der Zukunft“, sagt Brokjans und macht klar, dass die Digitalisierung überall eine Rolle spielt und längst auch in der Holz-Branche angekommen ist. Daher steckt natürlich in jeder der Ligna-Hallen ein Stückchen Cebit drin.

Und so wird es kein Problem sein, demnächst etwa die Küche auch in Sachen Oberfläche nach Wunsch zu gestalten. Etwa indem in die Frontseite Fotos von Kind, Mann, Katze oder Hund digital eingebunden werden. Und natürlich, wie sich die Flächen anfühlen sollen.

In diesem Jahr erwarte die Holztechnik-Branche in Deutschland „ein etwas geringeres, aber immer noch gutes Wachstum“, erklärt Brokjans. Besonders wichtig sind nach wie vor die Exporte von Maschinen Made in Germany in die USA. Die Ausfuhren dorthin legten in den ersten drei Quartalen des abgelaufenen Jahres um etwas mehr als 20 Prozent zu – damit stehen die USA nach wie vor auf dem ersten Platz aus deutscher Sicht. Auf Rang 2 folgt China, wo es im gleichen Zeitraum nur ein Wachstum von rund sieben Prozent gegeben habe.

Von Ralph Hübner