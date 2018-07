Hannover

Der Sieger ist gefunden: Das Grill-Restaurant Lindenblatt hat den Koch-Wettstreit „Mein Lokal, Dein Lokal“ in Hannover gewonnen. Wirt Benjamin Busmann setzte sich in dieser Woche in der TV-Show von Kabel 1 gegen die Lokalitäten EssKult, Frau Hoppe, Beckers und Face durch.

Das Prinzip der Sendung: In einer Woche treten Gastronomen aus einer Stadt gegeneinander an und setzen dabei ihren Mitbewerbern eine Mahlzeit vor, die dann mit Punkten bewertet wird. Ein Urteil fällt auch Profikoch Mike Süsser – sein Geschmack kann schließlich den Ausschlag dafür geben, wer als Sieger aus der Woche hervorgeht.

Bereits in der Bewertung durch die Mitbewerber war das Restaurant an der Limmerstraße in Linden in Führung gegangen. Insgesamt 37 Punkt erhielt der 28-jährige Busmann für seine Küche. Profikoch Mike Süsser legte noch mal zehn Punkte obendrauf.

So haben die Restaurants abgeschnitten

Es war ein knappes Rennen: Am Ende lag das Lindenblatt in der finalen Wertung nur zwei Punkte von dem zweitplatzierten Beckers. Es folgte auf Platz drei das Restaurant EssKult (41 Punkte), auf Platz vier Frau Hoppe (39 Punkte) und dann das Face (38 Punkte) knapp unterlegen auf Platz fünf.

DA IST DAS DING! Benni, nein wir, nein wir als TEAM sind Sieger von Mein Lokal, Dein Lokal!!! Vielen, vielen Dank an... Gepostet von Lindenblatt Grill-Garten am Freitag, 13. Juli 2018

Für das Sieger-Team vom Lindenblatt gab es als Trophäe den goldenen Teller.

Von ewo