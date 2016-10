© Elsner

Bauarbeiten

Mehrere Verkehrsbehinderungen am Wochenende

Am Wochenende sind mehrere Straßen in Hannover nur bedingt befahrbar. Gerade wegen der zu Ende gehenden Herbstferien in Niedersachsen und der beginnenden Ferien in anderen Bundesländern, kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.