Hannover

Seit Anfang des Monats haben Diebe versucht zwölf Autos von VW zu stehlen. Besonders häufig hatten sie es auf Wagen des Typs Tiguan abgesehen.

Zunächst soll ein VW Tiguan am 3. Dezember in der Ahlemer Straße ( Linden-Nord) gestohlen worden sein. Danach schlugen die Diebe fast täglich in der Südstadt zu. Die Autos standen in der Geibelstraße, Wilhelmstraße, An der Weide, Lola-Fischel-Straße. Mozartstraße, Wiesenstraße und Im Haspelfelde.

Seit Beginn dieser Woche ist Lehrte betroffen – dort gab es in den Straßen Großen Freien, Südring und Beethovenring VW-Diebstähle und Versuche.

Insgesamt sind sechs Tiguan, zwei Golf und ein Touran gestohlen worden, bei zwei Tiguan und einem Caddy scheiterten die Täter.

Die Polizei rät: Achten Sie auf Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigem Kennzeichen, die durch Straßen schleichen oder Autos fotografieren, notieren Sie Kennzeichen und informieren Sie die Polizei. Ziehen Sie Schlüssel immer ab, auch bei kurzer Abwesenheit. Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten.

