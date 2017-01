| Vera König

Verkehr

Vom Titel „Hauptstadt der Blitzer“ ist Hannover noch ein Stück entfernt. Vielleicht aber nicht mehr lange: SPD, Grüne und FDP im Rat, das neue Ampel-Bündnis, wollen aufrüsten und fünf mobile Blitzer anschaffen. Bisher gibt es zwei.

Hannover. Die Kosten von 350 000 Euro sind angesichts erwarteter Mehreinnahmen lächerlich. Die Ampel rechnet mit 1,5 Millionen Euro jährlich. Im Vorjahr hatte die Stadt mit allen Blitzern 4,97 Millionen Euro eingenommen. Neben den beiden mobilen sind das 18 festinstallierte Blitzer für Rotlichtverstöße, zehn für Tempoverstöße und drei Anlagen, die beides kontrollieren.

Übereinstimmend betonen die Fraktionschefs, die Aufrüstung diene der Sicherheit. FDP-Mann Wilfried Engelke: „Würde man die Blitzer nur da aufstellen, wo man am meisten verdient, hätte ich nie zugestimmt.“ Stehen sollen Überwachungsanlagen vor allem in Wohngebieten - wo sich Beschwerden von Bürgern über Raser häufen und die Unfallhäufigkeit groß ist.

Auch fürs Steintor präsentiert die Ampel einen Vorschlag

Die von Rot-Grün ursprünglich gewollte Bebauung des Steintors ist vom Tisch. „Aber das heißt nicht, dass der Platz so bleibt wie heute“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Auch er wünscht sich mehr Aufenthaltsqualität.

Das neue Ratsbündnis will an der Ideenfindung die Bürger beteiligen. Ihre Vorschläge sollen Anstöße für Architekten liefern und nicht andersrum, betonten die Fraktionschefs.

Noch gibt es keinen Zeitplan, aber bald einen Etat. Schon in diesem Jahr sehen SPD, Grüne und FDP für die Bürgerbeteiligung 100 000 Euro vor. Im kommenden Jahr wollen sie das Vierfache ausgeben. Vorbild könnte die Entscheidung über die Wasserstadt Limmer sein