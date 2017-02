Cybermobbing nimmz in sozialen Medien zu.© dpa

Internet

Die Zahl der Schüler, die Opfer von Cybermobbingwerden, nimmt nach Einschätzung der Medien-Expertin Lea Römer zu.

Hannover. "Das Leben verlagert sich immer mehr in die digitale Welt", sagte die Sprecherin der Beratungsplattform "juuuport" anlässlich des "Safer Internet Day" am Dienstag (7. Februar). Mit der wachsenden Zahl sozialer Netzwerke wie Snapchat oder Instagram steige auch die Wahrscheinlichkeit, zum Mobbingopfer zu werden. Einer Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsens zufolge ist jeder zweite Schüler schon einmal von Cybermobbing betroffen gewesen.

Anders als beim normalen Mobbing passiere Cybermobbing rund um die Uhr, berichtete Römer. Das Zuhause biete keinen sicheren Rückzugsort für die Opfer. Zudem sei nicht mehr klar, wer hinter dem Mobbing stecke. "Selbst wenn es in der Schule nur mit einem Täter losgeht, werden die Inhalte über das Netz immer weiter verbreitet und sind nicht mehr zu kontrollieren." Für die Täter hingegen sei die Hemmschwelle extrem niedrig, da sie nicht sehen könnten, wie stark der Betroffene leide.

Zum Opfer werden könne jeder, erläuterte Römer. "Ganz banale Dinge wie eine unglückliche Äußerung können der Anfang sein und schnell große Bahnen ziehen." Die Formen von Cybermobbing seien vielfältig: So würden über die Schüler Lügen im Netz verbreitet oder deren Fotos von Facebook runtergeladen und ungünstig verändert. Ein großes Problem sei auch das "Sexting". Dabei handele es sich um intime Fotos, die Jugendliche sich im Vertrauen schickten und beispielsweise nach einem Streit oder einer Trennung veröffentlichten. Viele Schüler, die von Cybermobbing betroffen sind, leiden der Medien-Expertin zufolge an körperlichen Symptomen wie Kopf- und Bauchschmerzen, Müdigkeit, Lustlosigkeit und Schlafstörungen. "Wenn Jugendliche gar keinen Weg mehr rausfinden, kann es im schlimmsten Fall zu Depressionen, Essstörungen oder Suizid kommen." Um sich gegen Attacken im Netz zu schützen, könne es helfen, dem Täter keine Aufmerksamkeit zu schenken oder ihn zu blocken, riet Römer. Im Zweifelsfall könnten Betroffene auch zur Polizei gehen. "Cybermobbing an sich ist nicht strafbar, aber bestimmte Bestandteile wie Verleumdung schon."

Um Cybermobbing einzugrenzen, forderte Römer mehr Medienkompetenz und Aufklärung für Schüler, Eltern und Lehrer. Die Regeln des respektvollen und toleranten Miteinanders, die es im Alltag gebe, müssten auch im Internet angewendet werden. Die Plattform "juuuport" veranstaltet regelmäßig Workshops und Web-Seminare für Schüler.

