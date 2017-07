IM AMTSGERICHT: Brigitte Ganzer zeigt das kaputte Lenkmodul. Der Airbag in ihrem Peugeot hätte nicht auslössen können.

Prozess

Mechaniker muss ins Gefängnis

Die Werkstatt in Vinnhorst verspricht besonders günstige Reparaturen. Doch das ist nur Werbung. Ein Kfz-Mechaniker wurde am Mittwoch verurteilt, weil er ein kaputtes Lenksäulenmodul nicht austauschte. Der Kundin wurden aber 390 Euro in Rechnung gestellt. Der Betrug hätte katastrophale Folgen haben können: Der Frontairbag funktionierte nicht. Der Fehler wurde ganz einfach kaschiert: Die Kontrollleuchte wurde mit Dichtmasse zugeklebt.