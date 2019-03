Hannover

Nach dem Masernfall an der Döhrener Grundschule Suthwiesenstraße (NP berichtete) kontrollierten am Mittwoch Kinderärzte der Region die Impfpässe von 37 der insgesamt 235 Grundschüler. Bei diesen Jungen und Mädchen war der Impfstatus bisher unklar gewesen.

Die Zahlen, die bei der Überprüfung herauskamen, sind besorgniserregend: „Sechs Kinder sind überhaupt nicht geimpft, vier Kinder haben lediglich die erste Masern-Impfung erhalten“, sagte Regionssprecherin Sonja Wendt. Bei Masern seien jedoch zwei Impfungen erforderlich, um die sogenannte Impflücke zu schließen, heißt es auf Nachfrage beim Robert-Koch-Institut. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die erste Impfung rund um den ersten Geburtstag, die Zweite im Alter von 15 bis 23 Monaten – mindestens jedoch vier Wochen nach der Erstimmunisierung.

Sprecherin Wendt weiter: „Die sechs Kinder, die gar nicht geimpft sind, dürfen die nächsten zwei Wochen nicht zur Schule gehen, da die Inkubationszeit von Masern bis zu zehn Tage beträgt. Die vier unzureichend geimpften Kinder müssen so lange zu Hause bleiben, bis sie die erforderliche Zweitimpfung erhalten haben. Danach können sie direkt wieder zur Schule gehen.“ Nach Angaben der Sprecherin hätten sich nach der Kontrollaktion am Morgen sofort fünf der zehn betroffenen Kinder für den Nachmittag zur Masernimpfung angemeldet. Noch immer unklar ist unterdessen der Impfstatus von sieben Kindern der Döhrener Grundschule. Denn, so Wendt: „Sie waren heute nicht in der Schule, so dass die Impfpässe nicht überprüft werden konnten.“

Bislang sei der Masernfall an der Grundschule Suthwiesenstraße der einzige, der in der Region bekannt sei, so die Sprecherin: „Uns sind keine weiteren Verdachtsfälle in Schulen oder Kitas bekannt. Aber natürlich können wir nicht ausschließen, dass sich Masern auch hier ausbreiten. Es ist eine hochansteckende, sehr gefährliche Krankheit.“

Dem niedersächsischen Landesgesundheitsamt wurden seit Jahresbeginn 35 laborbestätigte Masernfälle übermittelt, die meisten davon im Landkreis Hildesheim. Dort sind allein 28 Masernfälle bestätigt. Allein an der Oskar-Schindler-Gesamtschule in Hildesheim war mehr als 100 Schülern wegen fehlenden Impfschutzes ein Schulbetretungsverbot ausgesprochen worden. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes stehen nicht alle niedersächsischen Fälle im Zusammenhang mit dem Hildesheimer Ausbruch. Aus mindestens acht weiteren Landkreisen wurden Fälle gemeldet, der Behörde in Hannover bisher 35. „Es ist wichtig, dass bei jedem Einzelfall die erforderlichen Maßnahmen des Infektionsschutzes vor Ort umgesetzt werden, um eine weitere Ausbreitung der Masern in Niedersachsen zu verhindern“, sagte der Leiter des Landesgesundheitsamtes, Matthias Pulz.

Von Britta Lüers