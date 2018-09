Mit einem Auftritt des Feuerwehrorchesters „Opus 112“ sollte am Samstag die neue Freilichtbühne in Leinhausen eingeweiht werden. Doch am Freitag untersagte die Stadt Eigentümer Axel Stelter die Veranstaltung, verbot dem städtischen Orchester den Auftritt. Ein Konflikt mit langer Vorgeschichte.