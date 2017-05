Zieht um: Das Masala-Festival findet 2017 am Weißekreuzplatz statt.

Planungspanne

Masala-Fest muss umziehen

Das Masala-Festival muss in diesem Jahr umziehen. Weil am Andreas-Hermes-Platz gebaut wird, findet die Veranstaltung am Weißekreuzplatz statt.