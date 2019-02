Hannover

Im Capitol hängt eine Duftwolke wie in einem Amsterdamer Coffeeshop. Vielleicht hat jemand Cannabis-Duftbäume aufgehängt; vielleicht hat es eine andere Ursache. Die Stimmung ist ausgelassen. Kein Wunder: Das verkiffte Alien von nebenan ist da, Marsimoto, das überirdische Alter Ego von Marten Laciny alias Marteria.

Die Bässe sind hart, die Party ist härter. „Alle Hände hoch!“, fordert der Maskenmann immer wieder von den knapp 1500 Erdenkindern im Saal – mag sein, er sieht durch all den Bühnennebel nicht, dass sie es längst sind. Höher, schneller, lauter – was es auf reguläre Marteria-Platten nicht schafft, packt der Rapper auf Marsimoto-Alben. Fünf Stück sind es bislang, zwei Dutzend Songs schaffen es in diesen Abend.

Die Band gibt volle Schubkraft

Marsi ruft in „Green Hannover“ die „Revolution“ und „Anarchie“ aus. Rap, Trap, Raggamuffin. Die Band mit DJ zur klassischen Gitarre-Bass-Schlagzeug-Besetzung gibt volle Schubkraft. „Ein ganz normaler Tag“ ist ein Crossover-Brett.

Marsimoto, ein Hulk der Bewusstseinserweiterung, tobt sich aus, steckt den Kopf in die grünen Wolken. Grün, grün, grün sind auch alle seine Kleider, anfangs der Strampler mit Keith-Haring-Optik und Cannabis-Blatt auf der Backe, später ein silbriger Wiedergänger. Grün ist die Farbe der Hoffnung, der Pflanzen, der Hoffnung, und allseits blüht das magische Kleeblatt.

„Ich Tarzan, du Jane“ trifft auf „Hollyweed“, „Illegalize it“ auf „Absinth“: „Wir trinken, wir trinken, wir trinken“. Die Sanitäter haben keine Langeweile. Und erklingt ein Liebeslied, dann eines auf die „GoPro“ – digitale Höhenflüge, analoge Revolte. Liberté, Egalité, Haschischtütè. Zu „Für Uwe“ fordert der Meister mehr Licht: „Nicht eure Telefone – dies’ ist eine Marsi-Show; da hat jeder ein Feuerzeug.“ Wie recht er hat. Im Capitol haben sie alle Lampen an.

