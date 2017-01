© Dröse

Verkehr

Marode Brücken nerven Hannover

Mehrere Großbaustellen beschäftigen die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr: In Hannover sind einige Brücken marode und können den Anforderungen nicht mehr gerecht werden. Manche werden gesperrt, andere einspurig. Oft zu Lasten der Auto- und Lkw-Fahrer. Es wird an Konzepten gearbeitet und teilweise schon ausgebessert. Bis dahin müssen an vielen Ecken in Hannover Umwege in Kauf genommen werden.