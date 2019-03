Hannover

Naschkram-Ben gehört zur Gilde der Marktschreier. Quelle: Christian Behrens

Auf dem Steintorplatz wird es diese Woche laut. Denn die Marktschreier sind wieder da! Seit 49 Jahren zieht die „ Gilde der Marktschreier“ durch Deutschland, zum 32. Mal machen sie Stopp in Hannover. Bis Sonntag hat der Markt geöffnet, neben Geschrei und Stimmung gibt es gute Angebote: Ein halbes Schwein kostet zum Beispiel 15 Euro. Aal-Ole, Käse-Maxx, Nudel-Dieter, Gewürz-Uwe, Matjes-Martin, und Naschkram-Ben, Wurst-Achim und der holländische Blumenkönig bieten ihre Ware an.

Das Duell der Schreihälse

Am lautesten wird es am Freitag. Die zwei bekanntesten Marktschreier treten zum Wettkampf an. Der holländische Blumenkönig fordert den Hannoveraner Wurst-Achim zum Duell heraus: Wer ist der Lauteste? Darüber können die Marktbesucher am Freitag abstimmen. Am Sonntag wird dann der Gewinner gekürt.

Joachim Pfaff ist als Wurst-Achim bekannt und ist der lauteste Marktschreier der Welt. Quelle: Christian Behrens

Den Weltrekord hält Joachim Pfaff (59), bekannt als Wurst-Achim. Er kommt gebürtig aus der Wedemark, ist der lauteste Marktschreier der Welt, steht mit seinen 110 Dezibel im Guinness Buch der Rekorde, tritt regelmäßig im Fernsehen auf und besiegte sogar einen Brüllaffen bei einem Test von RTL.

Michel Saarloos ist „Der holländische Blumenkönig“ Quelle: Christian Behrens

Aber: Wurst-Achim ist krank, hat Probleme mit den Stimmbändern und darf nicht schreien. Michel Saarloos (57), bekannt als holländischer Blumenkönig, zeigte sich deshalb schon am Mittwoch siegessicher: „Wenn der bekloppte Holländer loslegt, kann der Achim seine eigene Wurst essen.“

Wurst-Achim hat ein starkes Gegenargument: „ Hannover ist meine Stadt, das Revier gehört mir.“ Auch Organisator Mel-Kelly Kühn (28) ist sich sicher, dass Wurst-Achim trotz Stimmband-Problemen das Duell für sich gewinnen kann. „Jeder kennt ihn in Hannover. Die Besucher werden alleine deshalb für ihn abstimmen.“

Der holländische Blumenkönig will aber noch einen Rekord aufstellen: Am Samstag möchte er 1580 Orchideen verkaufen.

Information für Besucher

Der Marktschreier-Markt findet von Mittwoch bis Sonntag statt. Er hat täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Am Freitag können Besucher über den lautesten Marktschreier abstimmen – unter den Besuchern werden bei der Siegerehrung am Sonntag Markt-Gutscheine im Wert von 50, 100 und 150 Euro vergeben.

Von Josina Kelz