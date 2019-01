Hannover

Ein neues Messeformat für Hannover: „Markt.Leben.“ heißt es, geht vom 29. und 30. März über zwei Tage – und richtet sich an Unternehmen aus Handel, Gewerbe und Dienstleistung aus Hannover und dem Umland. Veranstalter ist die Festfabrik Veranstaltungsagentur der Madsack Mediengruppe, Kooperationspartner ist das Hannover Congress Centrum (HCC), in dessen Eilenriedehalle die Messe für Geschäftspartner und Endverbraucher auch stattfindet.

„Wir wollen eine Netzwerkplattform für Gewerbetreibende und Besucher schaffen, eine lebendige und moderne Messe ins Leben rufen“, sagt Marcel Lensch, Leiter Spezialvermarktung der Madsack Mediengruppe. Im Fachmund heißen diese beiden Formate so: „B-to-B“, also Geschäftsbeziehungen zwischen mindestens zwei Unternehmen aufbauen. Und „B-to-C“, also die Beziehungen vom Business (Unternehmen) zum Consumer (Konsumenten). Beide Formate, so HCC-Chef Joachim König, würden in der Welt der Messen zunehmend korrespondieren: „Das ist die Zukunft. Und deshalb gehen wir davon aus, dass Markt.Leben erfolgsversprechend ist.“

Fünf Themenbereiche

Bei der Premiere rechnen Festfabrik und HCC zunächst mit rund 80 Ausstellern, alle zwei Jahre ist dann eine Neuauflage geplant. „Wir geben dem Konzept Zeit, sich zu entwickeln“, sagt Marcel Lensch. „Markt.Leben“ teilt sich in fünf Themeninseln auf, in denen sich die Unternehmen vorstellen: Lifestyle und Gesundheit, Hannovers Start-Up-Szene und Pop-Up-Stores ( Lensch: „Die jungen Wilden“), Verkehr und Mobilität, Hannover geht aus/ Hannovers Gastronomie und Bauen und Wohnen.

Wer beim Start dabei sein kann, wollen Festfabrik und HCC nicht festlegen: „Jeder ist willkommen“, sagt Joachim König. Heißt: der kreative Craftbeer-Brauer darf sich ebenso präsentieren wie etwa die Verkehrsunternehmen Üstra und Regiobus. Umrahmt wird „Markt.Leben“ noch durch Podiumsdiskussionen, Vorträge und einem kulinarischen Angebot. Der Eintritt an beiden Tagen ist frei, die Messe hat am 29. und 30. März jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Weitergehende Infos im Internet unter: www.marktleben-hannover.de

Von Andreas Voigt