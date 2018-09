Hannover

Im Sommer hatte der Rat noch einmal der Verlängerung des Vertrages mit dem Eigentümer zugestimmt. Nun allerdings müssen die Flüchtlinge aus dem ehemaligen Maritim-Hotel am Friedrichswall ausziehen. Wie die Stadt am Mittwoch im Bauausschuss berichtete, sind dort zurzeit noch 120 untergebracht. Zum 1. Oktober muss sie das Gebäude übergeben, das umgebaut und dann wieder als Hotel genutzt werden soll.

Die Flüchtlinge anderswo unterzubringen, wird allerdings nicht einfach. Denn das Land weist der Stadt monatlich weiter 50 bis 100 Flüchtlinge zu, obwohl diese ihre vereinbarte Quote längst erfüllt hat. Verschärft wird die Lage dadurch, dass die geplante Unterkunft an der Mecklenheidestraße in Ledeburg mit immerhin 300 Plätzen nicht bezogen werden kann. Von „erheblichen Mängeln“, berichtete der zuständige Bereichsleiter Marc Schalow. Diese seien „so gravierend“, dass sich die Eröffnung der Containerunterkunft „hinziehen“ werde.

Derzeit hat die Stadt 4131 Flüchtlinge untergebracht. Sie rechnet damit, dass das Land in Kürze eine neue Quote festlegen wird, die dann schon ab dem vierten Quartal 2018 gelten wird.

Von Christian Bohnenkamp