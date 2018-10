Hannover

Polizeieinsatz an der U-Bahn-Station Kröpcke am Sonntagmittag um 13.12 Uhr: Zwei Männer treffen sich am Bahnsteig der Linie 7 in Richtung Mühlenberg. Ein 25-Jähriger sitzt am Rand, wartet auf eine Bahn, ein 35-Jähriger kommt dazu, nähert sich, sticht von hinten auf den 25-Jährigen ein und flüchtet.

Das Opfer kann die Polizei noch verständigen. Die Beamten rufen den Notarzt, der stellt fest: Der 25-Jährige ist lebensgefährlich verletzt. Bei der Attacke hatte der Angreifer innere Organe des Opfers verletzt. Not-OP. Am Abend nennt ein Polizeisprecher den Zustand des Opfers „stabil“.

Da sich die beiden Männer kannten, kann der 25-Jährige den mutmaßlichen Angreifer nicht nur beschreiben, sondern ihn sogar benennen. Mehr noch: Er weiß, wo der Mann in Ricklingen wohnt. Die Polizei stellt den 35-Jährigen dort, er lässt sich ohne Widerstand festnehmen und gesteht.

Am Montagmorgen soll er dem Haftrichter vorgeführt werden, immerhin gehe es „um ein versuchtes Tötungsdelikt“, wie der Polizeisprecher erklärte.

Von vek