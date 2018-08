Hannover

Ein 24-jähriger Russe, nach eigenen Aussagen ein Manager, fiel dem Zoll Hannover auf, als er am Montag auf der A2 Richtung Berlin in seinem schicken Jaguar fuhr. Der junge Mann wurde auf die Rastanlage Lehrter See-Süd geleitet, zeigte sine Papiere und verneinte die Frage nach mitgeführten Waren. Bei der anschließenden Kontrolle des Sportwagen machten die Zöllner im Handschuhfach eine Gaspistole ohne "waffenrechtliche Genehmigung" aus, beim Blick in den Kofferraum entdeckten die Zöllner dann Süß-Saures. 30 Cannabislollis, eine Tüte Cannabischips und für den gesundheitsbewussten Kiffer auch eine Packung Cannabistee.

Zwar vermag der Zoll noch nichts über den THC-Gehalt der Produkte Auskunft geben, da sie erst im Labor untersucht werden müssen. Aber da solche Produkte in Deutschland verboten sind, wurden sie - wie auch die Waffe - sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen den Jungmanager eingeleitet. Eine Sicherheit von 1000 Euro musste der russische Staatsbürger ebenfalls zahlen, dann konnte er seine Reise fortsetzen. Ohne Lollis.