Hannover

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagabend, gegen 21.20 Uhr, einem 18 Jährigen an der Empelder Straße das Fahrrad geraubt und ist damit geflüchtet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 18-Jährige am Freitagabend mit seinem Rad an der Empelder Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs gewesen.Etwa in Höhe des Kapellenweges musste er stoppen, weil er etwas aus einer mitgeführten Tasche verloren hatte.

In diesem Moment hörte der am Boden hockende Heranwachsende Schritte und wurde zur Seite geschubst. Anschließend schnappte sich der Unbekannte das Fahrrad des jungen Mannes - ein schwarzes 28'er Herrenrad der Marke Triumph - und fuhr in Richtung stadteinwärts davon.

Der südländisch aussehende Räuber ist 25 bis 30 Jahre alt, zirka 1,85 Meter groß und schmächtig. Er hat dunkle, an den Seiten rasierte und oben nach hinten gekämmte Haare und einen dunklen Vollbart. Er trug eine dunkle Hose, eine schwarze, glänzende Jacke und schwarze „Air Max“-Turnschuhe mit weißem Nike-Abzeichen.

Die Polizei bittet jetzt Zeugen, insbesondere eine Personengruppe, die sich in der Nähe aufgehalten und den Täter mutmaßlich auf seiner Flucht beobachtet hatte, sich zu melden.Hinweise bitte an die Polizeiinspektion West unter der Telefonnummer 0511 109-3920

Von NP