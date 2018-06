Wilde Autofahrt am Morgen von Hannover-Wettbergen nach Hameln über die Bundesstraße 217: Ein 29 Jahre alter Mann aus Hannover hat die B 217 zu einer Rennstrecke umfunktioniert, ist mit bis zu Tempo 200 durchs Calenberger Land gefahren, hat dabei waghalsige Überholmanöver unternommen und zudem mehrere Rote Ampeln überfahren, so die Polizei. Autofahrer, die ebenfalls auf der B217 unterwegs waren, alarmierten die Polizei, die den Raser aber erst in Hameln stellen konnte.

Bei der Überprüfung stellte sich dann heraus, dass der Hannoveraner gar keinen Führerschein besaß und unter Drogeneinfluss stand. Zu Schaden gekommen ist laut Polizei niemand, gegen den Fahrer wurden Strafverfahren unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Nach Schilderungen der Polizei passierte in den Morgenstunden ab 4.45 Uhr dies: Der blaue VW Passat Kombi mit hannoverschem Kennzeichen fiel das erste Mal auf der B 217 am Ortsausgang Hannover-Wettbergen auf. Der Wagen soll mit weit überhöhten Geschwindigkeiten in Richtung Hameln gefahren sein, überholte andere Autos in der Manier eines Slalom-Skiläufers rechts-links und missachtete das Rotlichtsignal von Ampelkreuzungen. Innerorts sollen er etwa Tempo 150 gefahren sein.

Andere Fahrzeuge abgedrängt

In der Ortschaft Wennigsen-Holtensen verließ der Passat dann die Bundesstraße, fuhr offenbar eine Schleife über einige Ortschaften und kehrte irgendwann zur B 217 zurück, so die Polizei weiter. Ab diesem Zeitpunkt gingen bei der Polizei weitere Notrufe ein mit Hinweisen auf die Amokfahrt des Hannoveraners – inzwischen soll er mit rund 200 km/h in Richtung Hameln gefahren sein und dabei andere Fahrzeuge abgedrängt haben.

Am Ortseingang Hameln soll der Passat-Fahrer noch mit über Tempo 100 auf den Berliner Platz zugefahren sein, bog dort Richtung Bahnhof ab und setzte seine rasante Fahrt über Hastenbecker Weg und Kuhlmannstraße fort. Im Bereich der Fluthamelstraße konnte ein Polizeifahrzeug zum Passat aufschließen – und erreichte dabei ebenfalls eine Geschwindigkeit von Tempo 100.

Der Raser aus Hannover bog dann in den Heinrich-Schoormann-Weg ein, weiter verfolgt vom Streifenwagen, und fuhr dann ein kleines Stück in Richtung Müllverbrennungsanlage. Dann stoppte der Passat plötzlich, der Hannoveraner stieg aus und versuchte zu Fuß vor der Polizei zu flüchten. Vor dem Überklettern eines Zaunes in der Stüvestraße konnten die Beamten den Mann jedoch einholen und vorläufig festnehmen.

Zeugen, denen am Morgen vor 4.45 Uhr der Passat zwischen Hannover und Hameln aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 05151 93 32 22 mit der Polizei Hameln in Verbindung zu setzen.

Von Andreas Voigt