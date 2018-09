Hannover

fMit der Veröffentlichung von Bildern sucht die Polizei Lehrte nach einem bislang unbekannten Mann, der im Verdacht steht, in einer Bankfiliale in Arpke zurückgelassenes Geld aus einem Geldautomaten unterschlagen zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine junge Frau am 7. März, gegen 10.10 Uhr, in der Filiale in Arpke einen größeren Geldbetrag abheben wollen. Da der Betrag über die übliche Auszahlung hinaus ging, meldete sie die Abhebung bei Mitarbeitern an und der Automat zahlte diesen in zwei Vorgängen aus.

Die Geschädigte jedoch ging davon aus, dass ihre Auszahlung nach dem ersten Vorgang abgeschlossen war und verließ mit dem Geld der ersten Buchung die Filiale. Der hinter der Dame wartende Unbekannte erhielt indes die zweite Auszahlung, nahm die insgesamt 2 000 Euro an sich und entfernte sich unerkannt aus dem Gebäude.

Wer kennt diesen Mann? Quelle: Polizei

Die Polizei sucht nun mit Fotos aus einer Überwachungskamera den Tatverdächtigen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Gesuchte ist etwa 50 bis 60 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß. Er trug eine blaue Jeans, graue Sportschuhe mit weißer Sohle, eine graue Strickjacke mit Kapuze und eine gleichfarbige Strickmütze sowie einen passenden Strickschal.

Er trug eine helle Strickmütze. Quelle: Polizei

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05132 827-115 beim Polizeikommissariat Lehrte zu melden.

Von NP