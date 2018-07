Hannover

Schon wieder ein Badetoter: Am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr entdeckten Badegäste am Altwarmbüchener See in der Nähe des DLRG-Stützpunktes einen älteren Mann treibend im Wasser, der offenbar am Ertrinken war. Sie konnten ihn aus dem Wasser retten und zunächst erfolgreich reanimieren. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, der Einsatz des herbeigeeilten Rettungshubschraubers erschien nicht nötig. Wenig später aber starb das Opfer in der Klinik. Nähere Einzelheiten wollte die Polizei bislang nicht mitteilen.

Bereits am Sonntagabend verstarb ein 23-Jähriger, der gegen 18.40 Uhr im Blauen See in Garbsen untergegangen war. Ein 13-Jähriger holte das Opfer an die Wasseroberfläche und brachten ihn mit anderen Freiwilligen an Land, wo er zunächst reanimiert wurde. Er überlebte den Badeunfall nicht.