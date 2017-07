Symbolfoto



Wülfel

Mann fasste Frau in den Schritt - Tatverdächtiger ermittelt

Am Dienstagabend (18.07.2017) hat ein Mann einer 34-Jährigen an der Straße Lavaterhof in den Schritt gefasst. Nachdem zwischenzeitlich bereits Hinweise bei der Polizei eingegangen sind, hat auch die Geschädigte gestern den Täter im Bereich der Loccumer Straße wiedererkannt. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Süd haben ihn daraufhin dort angetroffen.